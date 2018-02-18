بن غبريت تجتمع مع النقابات على السابعة مساءا

قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، عقد لقاء جماعي مع نقابات التكتل الخمسة، بعد اللقاءات الأحادية.

وستجتمع الوزيرة بكل من نقابات التكتل الخمسة ممثلة في نقابة “الكلا”، “ستاف”، الأسنتيو”، الإنباف”، “سناباست”، وذاك على الساعة السابعة مساء.

وحسب معلومات التي تحوز عليها “النهار أونلاين” فإن الاجتماع يهدف لربح الوقت، والتفاوض على الملفات المشتركة للنقابات المذكورة.

وتعقد الوزيرة، لقاءات موحدة لكل نقابة، لدراسة النقاط العالقة والتفاوض عليها طيلة نهار اليوم.

غير أن هذه الخطوة لم تلق إستحسانا لدى النقابات الخمسة المذكرة أعلاه، واعتبروها جزء من التضييق على النشاط النقابي.

للإشارة فقد وقعت كل نقابة “الكلا”، الساتاف”، الأسنتيو”، الإنباف”، “سناباست”، على بيان مشترك لشن إضراب يومي 20 و 21 فيفري.