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بن غبريت : تحلوا  بالضمير المهني لإنجاح الموسم الدراسي المقبل

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بن غبريت : تحلوا  بالضمير المهني لإنجاح الموسم الدراسي المقبل
بقلم أحمد مراح

دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت جميع مهنيي قطاع التربية الوطنية للتحلي  بالضمير المهني حتى يكونوا في خدمة التلاميذ خلال السنة الدراسية المقبلة

وخلال الندوة الوطنية المخصصة للدخول المدرسي 2018-2019 ،قالت الوزيرة أن  العمل سيستمر على مدار 11 شهرا خدمة وتكفلا بالتلاميذ مهما كانت الصعاب.

وشددت على أن تعليم الأطفال هو  أمانة في أعناقنا سواء كان التلميذ كسولا أو مشاغبا أو ذكيا أو متوسطا أو صعب التعلم.

لان بعد تعليمه يمكن له أن يكون خبيرا أو مهندسا  خدمة لنفسه وبلده.

وتمنت الوزيرة في ختام حديثها بالتمنيى للجميع سنة  ناجحة وهادئة.


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