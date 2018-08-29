بن غبريت تدعو الامناء العامين لقطاعها للتجند من اجل انجاح الدخول المدرسي

دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم الاربعاء الى ضرورة تجنيد الامناء العامين بمديريات التربية .

على المستوى الوطني من أجل إنجاح الدّخول المدرسي 2019/2018.

والسهر على تطبيق كلّ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الإدارة المركزية، خاصّة تلك المرتبطة بقواعد النظافة والصحة والأمن واحترامها.

و شددت بن غبريت خلال إشرافها على الورشات التكوينية لفائدة الأمناء العامين التي تعد الاولى من نوعها في القطاع.

على أهميّة توحيد الصّفوف والإلتفاف حول الأهداف المشتركة للقطاع من خلال تنشيط مختلف مصالح مديرية التربية على مستوى الولاية.

وتنسيقها ومتابعتها، مشيرة إلى أنّ دور الأمناء العامين “جوهري فيما يخصّ تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الإدارة

المركزية للوزارة.

تحت سلطة المسؤول المباشر وهو مدير التربية”.