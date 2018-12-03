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بن غبريت: تسجيل 400 ألف خطأ في الإمتحانات الفصلية والسنوية

الوطني
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بن غبريت: تسجيل 400 ألف خطأ في الإمتحانات الفصلية والسنوية
بقلم حكيم.ش

أكدت اليوم الإثنين، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن قطاعها يعمل على إصلاح المنظومة المدرسية، مهما تعددت السياسيات الإنتمائية والإيديولوجية.

وأضافت الوزيرة خلال تواجدها بقبة البرلمان، بالجزائر العاصمة، أنه يجب التوصل إلى مدرسة الجودة، لأنها هي من تجمع شملنا الأمس، اليوم، وغدا.

وأشارت بن غبريت، أن دائرتها الوزارية، ترافع وتطمح للولوج إلى الألفية الثالثة.

وكشفت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية في البلاد، أن نسبة التمدرس بلغت 98.5 بالمئة، ولكن هذا لايعني أنها نسبة التعلم.

وأردفت ذات المتحدثة، أن الإمتحانات الفصلية والسنوية كشفت عن إحصاء 400 ألف خطأ.


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