أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن تطبيق “مخطط مارشال” في الموسم الدراسي الحالي لمواجهة ظاهرة إعادة السنة.
وعلى أمواج الإذاعة الوطنية، صرحت بن غبريت :”الوزارة ستطبّق مخطط مارشال حقيقي بُوشر السنة الماضية لكبح ظاهرة إعادة السنة”.
ووصفت بن غبريت النسبة الوطنيّة لإعادة السنة بـ “المرتفعة” خصوصا في الطور المتوسط.
وأرجعت الوزيرة هذا الوضع إلى “فشل التكوين”، مضيفة: “لا يمكن أن تكون هناك مدرسة نوعية إلا بوجود أساتذة مكوّنين”.
وأكّدت نفس المتحدّثة أنّ التكوين المتخصص ونظيره المتواصل سيشكلان العمود الفقري للقطاع.
وقالت الوزيرة إنّه لا بدّ من “مواجهة الصعوبات التي يواجهها التلميذ”، كاشفة عن دعم الأساتذة منهجيا لتمكينهم من التكفل بالتلميذ.
4216 أستاذ غابوا عن الاستئناف
بخصوص نسبة تغيّب المؤطرين لدى استئناف الدروس، أشارت بن غبريط إلى عدم التحاق 4216 أستاذ بمناصبهم وذلك لأسباب عدة.
وأشارت بن غبريط إلى أنّ هؤلاء يشكّلون نسبة 0.7 من المائة فقط من المجموع، مضيفة أنّ 104000 أستاذ سجّلوا حضورهم.
ووعدت بكشف رزنامة الإمتحانات والعطل بعد يومين.
وبشأن اكتظاظ الأقسام، أشارت بن غبريت إلى اتخاذ عدّة إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة التي تخص أساسا المدن الكبرى.
واعتبرت الوزيرة أنّ الاكتظاظ يشمل مدن وهران والجزائر العاصمة، إضافة إلى بومرداس.
وأكّدت أنه من أصل نحو 27 ألف مؤسسة تم إحصاؤها عبر التراب الوطني لم تقم 53 منها بفتح أبوابها.
وأرجعت ذلك لعدة أسباب لا سيما تحويل التلاميذ إلى هياكل تربوية جديدة نتيجة عمليات إعادة الإسكان الأخيرة.
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