بن غبريت: توظيف قرابة 93 ألف أستاذ متعاقد منذ 2015

أفصحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء، عن توظيف قرابة 93 ألف أستاذ متعاقد منذ 2015.

وخلال استماع لجنة المالية والميزانية، إلى وزيرة التربية، التي قدمت عرضا، في إطار مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية لسنة 2016.

أفادت الوزيرة في مداخلتها بأن قطاع التربية، نظرا لخصوصيته، استفاد من رخصة استثنائية منحت له من طرف الوزير الأول.

ليصل تسقيف الميزانية إلى 80% في نهاية السنة المحاسبية 2016، وهو ما يفسر، كما قالت، نسبة الاستهلاك المقدرة بـ 93.58%.

وأوضحت الوزيرة، في سياق عرضها، بأن الفصل الثالث من السنة المحاسبية يتزامن مع بداية الفصل الأول من السنة الدراسية.

ما يتطلب التكفل ببعض النفقات المتعلقة بالهياكل الجديدة، وكذا ارتفاع عدد التلاميذ والمطاعم المدرسية ومنح التلاميذ التعليمية.

إضافة إلى الإعانة المالية للمؤسسة التعليمية، والإعانة المقدمة للمجلس الوطني للتربية والتكوين.

وقالت ممثلة الحكومة، في سياق عرضها، أن المناصب الشاغرة إلى غاية 2015 والتي بلغت 92 ألف و365، مشغولة عمليا بالأساتذة المتعاقدين.

وأضافت وزيرة التربية الوطنية بأن ميزانية التجهيز التي عرفت ارتفاعا مهما من 2004 إلى 2011، شهدت في 2016 انخفاضا بسبب تأخر إنجاز المشاريع المسجلة.

حيث بلغت رخصة البرامج لقانون المالية لسنة 2016، أكثر من 20 مليار دج.

منها حصة تشمل البرنامج الجديد بمبلغ 1.6 مليار دج، وإعادة التقييم بمبلغ 19.3 مليار دج.

وأردفت بأن التأخر في الانجاز، يعد انشغال الوزارة الأولي بسبب اكتظاظ الأقسام وانعكاس ذلك على درجة استيعاب التلميذ.

خاصة وأن ميزانية التجهيز غير ممركزة ولا يمكن التحكم فيها.