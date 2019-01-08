بن غبريت: سجلنا أكبر ضغط مدرسي على المستوى الوطني بالجزائر شرق

صرحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنه تم تسجيل، أكبر ضغط مدرسي على المستوى الوطني بالجزائر شرق.

وقالت في الندوة الصحفية، التي نشطتها رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، إن الضغط الكبير الذي تشهده العاصمة على مستوى المدارس، وخاصة بالجزائر شرق، صحبتها جملة الترحيل التي عرفتها العاصمة هذه السنة.

وأكدت أن ورقة المشاريع، أعطت الأولوية لبناء السكنات، وبعدها المرافق التربوية.

وأشارت بهذا الصددـ أن جل الأحياء السكنية التي تم استلامها، دشنت بعدها بفترة قصيرة، المدارس الابتدائية والمتوسطات.

وأضافت في ذات السياق ” معظم المؤسسات المدرسية التابعة للأحياء السكنية الجديدة، تم استلامها في الفصل الثاني، الأمر الذي سيخفف الضغط بالأقسام من جهة، ويوفر على التلاميذ والاولياء، عناء التنقل لمسافات طويلة قصد التمدرس”.