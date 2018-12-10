أصدرت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، تعليمة موجهة لكل مدراء التربية، بالتعجيل في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل الإداري والمالي، بوضعيات مستخدمي القطاع على مستوى كل الولايات، وذلك قبل غلق السنة المالية.

وحسب بيان، صدر اليوم الإثنين، فإن وزارة التربية بهذا الصدد، تطالب من مديري التربية بالحرص على رفع وتيرة إنجاز مختلف العمليات.

مضيفا، بإيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات لدى مصالح الرقابة المالية، دون تأخير في أجل أقصاه 20 ديسمبر 2018.

وتأتي هذه العملية، بغية ضمان مختلف عمليات تسيير الموارد البشرية ومن ثم التكفل الإداري والمالي الأمثل بمستخدمي القطاع.