بن غبريت: لم نغلق الأبواب أمام نقابة الكنابست

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بن غبريت: لم نغلق الأبواب أمام نقابة الكنابست
بقلم عايدة.ع

قالت وزيرة التربية نورية بن غبريت، اليوم، إنّ قطاعها لم يغلق الأبواب أمام نقابة الكنابست.

كما أبدت بن غبريت سرورها بعد تجديد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ثقته فيها، موضحة أنها ستتابع برنامجها الإصلاحي.
وجاء هذا خلال تصريحات بن غبريت على هامش الأسئلة الشفوية.

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