بن غبريت: من يعيد السنة لن تكون له الفرصة لإعادة “الباك” كنظامي

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن عدد المناصب البيداغوجية محدودة للتلاميذ الجدد، الذين سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا لأول مرة.

وقامت اليوم الوزيرة بن غبريت، بالوقوف على إجراء امتحان البكالوريا في مادة التربية البدنية لمترشحين الأحرار.

وقالت :”أن التلاميذ الذين يعيدون السنة خلال مسارهم الدراسي، سيحرمون من إعادة السنة في مستوى الثالثة ثانوي داخل القسم”.

بمعنى أن التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ لنيل شهادة البكالوريا، لا يمكنه إعادة السنة أكثر من مرة،

وفي حال ضيع سنوات سابقة سيحرم من الإعادة، حيث سيتعين على المترشحين التسجيل لإجتياز امتحان شهادة البكالوريا عن بعد كأحرار.