بن غبريت: نتمنى تراجع “الكناباست” عن قرار الإضراب

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن إجتماعها مع نقابات “الكناباست”، كان مسؤول، وجِدِي.

وأضافت بن غبريت أنه من المحتمل أن تتراجع “الكناباست” عن قرار الإضراب بعد لقائها بممثلي النقابة اليوم.

وأضحت الوزيرة على هامش لقائها بالنقابات اليوم، أن نقابة “الكناباست” ستدرس مقترحات وزارة التربية التي نوقشت ، لتحديد موقفها من الإضراب.

والمقرر شَنّه في 9 أفريل الجاري.

وأضافت الوزيرة أنه تراجع نقابة “الكناباست” عن الإضراب وارد، نظرا لجدية التفاوض” .

وتابعت بن غبريت ” نحن متفائلون من هذا الإجتماع وننتظر قرار المجلس “الكناباست”، ونتمنى الهدوء”.

خصوصا وأن اللقاء نقاش العديد من النقاط تدخل في إطار التهدئة.

للإشارة فقد أعلن المجلس الوطني لقنابة “الكناباست” عن الدخول في إضراب وطني ليومي في الأسبوع متجدد آليا، لإفتكاك مطالبهم العالقة، المهنية منها والإجتماعية.