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بن غبريط تنشر رزنامة الإمتحانات المدرسية لدورة 2019

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بن غبريط تنشر رزنامة الإمتحانات المدرسية لدورة 2019
بقلم مصطفى.ق

نشرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رزنامة سير الإمتحانات المدرسية الوطنية دورة 2019 للمراحل التعليمية الثلاث.

حيث سيكون إمتحان شهادة نهاية مرحلة التعلم الابتدائي  بتاريخ الأربعاء 29 ماي 2019.

أما إمتحان شهادة التعليم المتوسط من 09 الى 11 جوان 2019.

واختبارات باكالوريا التعليم الثانوي لدورة 2019 من يوم الاحد 16 جوان الى 20 جوان 2019.


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