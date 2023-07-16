بن غيث أول صفقات شباب بلوزداد الصيفية

أعلن شباب بلوزداد، اليوم الأحد، عن أولى صفقاته الصيفية، بضمه خريج مدرسة أتليتيك بارادو، عبد الرؤوف بن غيث.

ولم ينتظر بطل الجزائر، كثيرا من أجل دخول غمار الميركاتو الصيفي، تحسبا للموسم الجديد، الذي يراهن فيه، على الذهاب بعيدا في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، بعدما بسط سيطرته لـ 4 مواسم متتالية على البطولة المحلية.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد، عن تعاقدها لموسمين مع بن غيث، في صفقة حرة، بعد فسخ الأخير عقده مع ناديه السابق الرجاء البيضاوي المغربي.

وجاء التعاقد مع بن غيث، لخلافة زكرياء دراوي، الذي قرر الرحيل بعد نهايته عقده، وهو الذي اقترب من التوقيع في نادي الوداد البيضاوي المغربي.