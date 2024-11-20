بن غيث: “الفوز بالداربي جاء بعد نتائج سلبية وعمراني منحنا الثقة اللازمة”

ثمّن متوسط ميدان شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، فوز فريقه في مواجهة الداربي أمام مولودية الجزائر، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الرابطة المحترفة.

وصرّح بن غيث بعد نهاية المقابلة التي عرفت تفوق شباب بلوزداد بثلاثية مقابل هدف: “اتفقنا نحن اللاعبون والطاقم الفني على ضرورة التأكيد بعد الفوز الأخير المحقق أمام ترجي مستغانم”.

وأضاف المتحدث: “الجمهور وقف بجانبنا وآمن بنا، حققنا ثلاث نقاط مهمة، الفوز بالداربي يرفع معنوياتنا، ما يبقينا مركزين قبل مباراة رابطة الأبطال”.

وأوضح مزيان: “الشباب يلعب على الألقاب، بدايتنا كانت سيئة هذا الموسم، لكن الأهم أننا حافظنا على ثقتنا بأنفسنا لأن المدرب عمراني منحنا الثقة التي كانت تنقصنا”.

وختم بن غيث: “خضنا ستّ مواجهات ولم نحقق الفوز، ولاعبو الفريق من أصحاب الخبرة منحوا الفريق الثقة اللازمة لتدارك الأمر، المدرب عمراني يثق في إمكانياتنا وكل ما أثير من شائعات غير صحيح”.

للإشارة، رفع شباب بلوزداد رصيده للنقطة العاشرة، في المركز العاشر في الترتيب العام للرابطة المحترفة.