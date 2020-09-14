بن فريحة تشرف على تصحيح إمتحانات مسابقة تعيين مدراء المؤسسات التكوينية

أشرفت وزيرة التكوين، صبيحة اليوم الإثنين، على انطلاق عملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالمسابقة الوطنية للتعيين في المناصب العليا.

وحسب بيان للوزارة، حضر إنطلاق عملية التصحيح، واليت نظمت بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، العديد من الأساتذة المصححين.

أين أكدت الوزيرة، على النزاهة والمصداقية في تقييم اجابات المترشحين.

وقامت هيام بن فريحة، بخلط كل أوراق الإجابات الآتية من مختلف المعاهد الجهوية التي احتضنت هذه المسابقة الوطنية للتعيين في المناصب العليا “مدراء المؤسسات التكوينية”.