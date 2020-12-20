بن فريحة: نستعد لإستقبال 540 ألف متربص في السنة التكوينية الجديدة

كشفت وزيرة التكوين، هيام بن فريحة، اليوم الأحد، إن قطاعها يستعد اليوم لإستقبال 540 ألف متربص في السنة التكوينية الجديدة.

وعبرت الوزيرة، خلال إشرافها على الدخول المهني الجديد من المدية، عن اعتزازها بإستقبال وفد وزاري هام برئاسة الوزير الأول.

وأوردت بن فريحة: “إن تفضلكم بالإشراف الشخصي على الدخول التكويني بادرة يعتز بها قطاعنا”.

مضيفة إن هذا يؤكد حرص رئيس الجمهورية على إعطاء التكوين المهني مكانته الأساسية.

كما يؤكد هذا الحضور، على دعم الحكومة لهذا القطاع كونه يساهم في التنمية الاقتصادية والإجتماعية، تضيف الوزيرة.

وتابعت بن فريحة: “يستعد قطاعنا لاستقبال 540 ألف متربص ومتمهن عبر 1207 مؤسسة تكوينية، يضاف إليها 760 مؤسسة خاصة”.

وشكرت الوزيرة، السلطات المحلية، والولاة، على مجهوداتهم، وعلى العناية الفائقة التي يولونها للقطاع، لإنجاح الدخول الذي يأتي في ظروف استثنائية.

كما قدمت الوزيرة، تحية لأسرة التكوين، الذين يبذلون كل ما في وسعهم لترقية وتطوير المنظومة الوطنية للتكوين.