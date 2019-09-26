بن فليس.. أنا سعيد لإطلاق سراح كريم طابو

عبّر علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، عن فرحته لإطلاق سراح الناشط السياسي كريم طابو.

وهنأ علي بن فليس، اليوم الخميس، كريم طابو، بعودته سالما إلى أهله وأقاربه.

وتمنّى المتحدث في الندوة الصحافية، أن تكون التفاتات أخرى مشابهة لقضية كريم طابو، من أجل تهدئة الأوضاع.

للإشارة، قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة، مساء الأربعاء، الإفراج عن الناشط السياسي كريم طابو.

كما أمر المجلس، بوضع كريم طابو تحت الرقابة القضائية، إلى حين محاكمته، بتهمة إحباط معنويات الجيش.

وجاء قرار غرفة الاتهام، بعد الاستئناف الذي رفعه محامو طابو، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة القليعة إيداعه الحبس المؤقت.