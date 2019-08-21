بن فليس: الاقتراع الرئاسي هو الطريق الأكثر واقعية والأقل خطرا

قال علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، إن الاقتراع الرئاسي،هو الطريق الأكثر واقعية والأقصر زمنا،والأقل خطرا،وكلفة للبلد،في جميع الأصعدة.

كما دعا إلى تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة تكلف بالصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي.

وقدم رئيس حزب طلائع الحريات، الشروط التي يجب توفرها لإجراء الانتخابات، على غرار تهيئة مناخ مساعد على نجاح الاقتراع.

وهذا بتبني تدابير الثقة والتهدئة وإشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن ارادتها لضمان شفافية وسلامة الرئاسيات.

بالإضافة إلى رحيل الحكومة الحالي المعينة من طرف الرئيس السابق، التي أصبحت عاملا أساسيا في الانسداد الحالي.

كما دعا إلى تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة تكلف بالصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي.