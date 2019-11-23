بن فليس: “البرلمان هو من سيعين رئيس الحكومة ولن أستفرد بالحكم”

وعد مرشح الرئاسيات المقبلة، علي بن فليس، أنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، ستكون عهدته، عهدة الاستعجال الوطني، حيث يتم خلالها التعجيل بالوصول الى الحلول.

وأضاف في تجمع شعبي نشطه بولاية المدية “سيقوم الحكام في عهدتي بتقديم الحساب للشعب دوريا، الشعب يختار ممثليه، ستتسم عهدتي بالشفافية السياسية”.

وقال “إذا فوضني الشعب الجزائري أن أكون رئيسا، سأجمع الجزائريين كطبقة سياسية، وتجسيد حوار وطني شامل، حول دستور جديد، بدون اقصاء”.

وأورد “أنا في برنامجي، ستكون حكومة تفتح وطني، مكونة ممن ساندني في الرئاسيات، وأعضاء المجتمع الوطني والكفاءات الوطنية”.

ووعد بن فليس، بسن قوانين مستعجلة، للذهاب الى التشريعيات والانتخابات البلدية والمجالس الولائية.

وأكد أن رئيس الحكومة ستعينه الأغلبية البرلمانية، كما ستقسم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأوضح بن فليس أنه سيقسم المهام بينه وبين رئيس الحكومة حتى لا يستفرد بالحكم، ولا تأتي الفرعنة السياسية.

ووعد بن فليس بإعطاء المعارضة حقها الكامل، وحمايتها، مشيرا أن معارضة اليوم قد تصبح اغلبية الغد.

كما التزم باستقلال القضاء والاعلام، واستحداث لجنة مستقلة لحماية حقوق الإنسان.

وفي الشق الاجتماعي، تحدث بن فليس عن انشاء اقتصاد سوق اجتماعي، وضمان حرية التحرك والاستثمار في جميع المجالات بالضوابط القانونية.

اما في الجانب الاجتماعي، فأكد أن الدراسة ستكون مجانية في جميع الأطوار، والتكوين المهني بقوة وأولوية.