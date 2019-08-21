عاجل

بن فليس.. الحوار الوطني هو الوسيلة المثلى لتلبية مطالب الشعب

الوطني
  • -
  • 0
بن فليس.. الحوار الوطني هو الوسيلة المثلى لتلبية مطالب الشعب
بقلم أسماء.ع

أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن الحوار الوطني، هو الطريق الأمثل لتلبية مطالب الشعب.

وأعرب بن فليس، اليوم الأربعاء، عن تمسك الحزب الثابت بالحوار كأداة مفضلة لتسوية أزمة النظام الحالي.

وعبّر بن فليس،خلال لقائه مع أعضاء لجنة الحوار والوساطة،بقيادة كريم يونس،عن إرادته في المساهمة بكل مبادرة،تخرج البلد من الأزمة الراهنة.

وعن أهداف الحوار الوطني،أكد بن فليس على أنها يجب أن ترمي إلى استئناف المسار الانتخابي الرئاسي في ظروف،غير مطعون فيها.

بالإضافة إلى أن المسار الانتخابي يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو استعادة شرعية،مجمل المؤسسات الجمهورية، ومباشرة الانتقال السياسي،والاقتصادي،والاجتماعي الشامل للبلد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691055

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com