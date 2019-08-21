بن فليس.. الحوار الوطني هو الوسيلة المثلى لتلبية مطالب الشعب

أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن الحوار الوطني، هو الطريق الأمثل لتلبية مطالب الشعب.

وأعرب بن فليس، اليوم الأربعاء، عن تمسك الحزب الثابت بالحوار كأداة مفضلة لتسوية أزمة النظام الحالي.

وعبّر بن فليس،خلال لقائه مع أعضاء لجنة الحوار والوساطة،بقيادة كريم يونس،عن إرادته في المساهمة بكل مبادرة،تخرج البلد من الأزمة الراهنة.

وعن أهداف الحوار الوطني،أكد بن فليس على أنها يجب أن ترمي إلى استئناف المسار الانتخابي الرئاسي في ظروف،غير مطعون فيها.

بالإضافة إلى أن المسار الانتخابي يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو استعادة شرعية،مجمل المؤسسات الجمهورية، ومباشرة الانتقال السياسي،والاقتصادي،والاجتماعي الشامل للبلد.