بن فليس.. الغرض من مادتي قانون المالية 2020 الخاصة بالجالية إحداث “فتنة”

قال المترشح علي بن فليس، إن كل من المادة 66 و106 من قانون المالية 2020، هدفها إحداث فتنة في الجزائر.

وأوضح بن فليس، اليوم الاثنين، أن هناك أسباب خفية لخلق فتنة في الجزائر، وتحريك الناس المتواجدين في الخارج.

وأضاف رئيس حزب طلائع الحريات، “أن الصالحين والمفسدين موجودين في الخارج والداخل، اختر الصالح وابني بها الدولة لماذا تحدث الفتنة”.

وتفرض المادة 66 على الجالية دفع ما قيمته 6000 دينار عند الدخول بالسيارة لأرض الوطن.

كما تنص المادة 106، من قانون المالية، على إقصاء الجالية من استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.