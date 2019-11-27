بن فليس: الكل كان ضدي في 2004.. وهذا ماحدث لأنصاري بعدما خسرت الرئاسيات

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة علي بن فليس أنه عارض السلطة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 2004.

وفي كلمة له خلال تجمه له بولاية البويرة أكد بن فليس على أن أنه عارض النظام منذ 2004 و ترشح ضد الرئيس أنذاك على الرغم من ان الكل كان ضده بما فيها مؤسسات الدولة.

وأكد بن فليس أن كل أنصاره وممن يؤيدون فكره قد تعرضوا للظلم والحقرة بعد رئاسيات2004 ، فعديد الإطارات همشوا وأنهيت مهامهم وعديد التجار افلسوا وأغلقت عليهم الأبواب.

وأضاف بن فليس انه لم يغادر السياسة يما بعد خسارته في 2004 ولكنه كان يجوب ولايات وبلديات الوطن، لنشر أفكاره والتضامن مع أنصاره.

وكشف انه بقي معارضا للسلطة وأنه كتب رسالة ندد فيها بتعديل الدستور سنة 2009 وقال بأنه سيؤدي بالبلاد إلى الهاوية.

وبخصوص وصفه للوضع الحالي الذي تعيشه البلاد قال بن فليس ان اجلزائر تمر بوضع اقتصادي و سياسي صعب، واكد أنه رجل سياسي لن يقبل أن يبقى مكتوف الأيدي.