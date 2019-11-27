بن فليس: جئت للبويرة محاورا للشعب.. وأين كانت المؤسسات لما وقفت ضد بوتفليقة في 2004

علق المترشح للرئاسيات المقبلة علي بن فليس على الأحداث التي سبقت تجمعه بولاية البويرة.

وقال بن فليس في كلمة القاها بالفندق الذي أقام فيه هو والوفد المرافق له بولاية البويرة، أنه اتى إلى هذه الولاية كمحاور وجامع على كلمة سواء ولم يأتي من أجل الحرب أو العنف.

كما دعا بن فليس إلى ضرورة تهدئة الأوضاع و الهدنة و رفض العنف بكل أشكاله، وضرورة الإستماع للاخر،وبخصوص ترشح للرئاسيات اكد بانه جاء للشعب لينتخبه و لم يطلب تعيينه بمرسوم.

كما أكد أنه حل بولاية البويرة ليتحدث إلى الشعب وهذا لايعتبر جريمة، وقال أنه لما تخدق مع الشعب في 2004 كل المؤسسات و الاجهزة كانت تدعم الرئيس السابق بوتفليقة.

و قال بن فليس أنه رفض تلبية دعوة للحوار في 2012 حول تعديل الدستور والإصلاحات،وبخصوص 2014 قال انه كان يعلم أن كل شيء كان مفبركا لكنه ترشح لتضير انصاره.