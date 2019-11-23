بن فليس: سأعيد فتح ملف التقسيم الاداري والمناطق الصناعية والقطب الجامعي

قال المترشح للرئاسيات على بن فليس انه سيفتح ملف التقسيم الاداري إضافة إلى ملف المناطق الصناعية والقطب الجامعي.

وخلال تجمع شعبي نشطه من بوسعادة في إطار حملته الانتخابية قال أن المدينة كانت عاصمة البلاد مباشرة بعد الاستقلال.

واضاف رئيس حزب طلائع الحريات أن افتكت استقلالها وليس منة اوهدية، وضحت بأكثر من 10 ملايين شهيد منذ 1830.

واكد بن فليس ان برنامجه في مجال السياسة الخارجية قائم على دعم الشعوب المستعمر في تقرير مصيرها.

واشار المترشح للرئاسيات أن النظام السابق اراد تلميع صورته وليس صورة الجزائر، والحمد الله ان الشعب فرض ارادته، واصبح يرفرف باسم الجزائر.