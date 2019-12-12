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بن فليس يؤدي واجبه الانتخابي في حيدرة بالعاصمة

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بن فليس يؤدي واجبه الانتخابي في حيدرة بالعاصمة
بقلم أسماء.ع

أدى المرشح علي بن فليس، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي الرئاسي، بحيدرة  في العاصمة.

وقام بن فليس، بالإنتخاب، في مركز الاقتراع مدرسة محمد عليق.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740209

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