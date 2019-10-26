بن فليس يعرض برنامج “إستعجال وطني” خلال حملته الانتخابية

أطلق الراغب في الترشح للرئاسيات، علي بن فليس، تسمية “استعجال وطني”، على برنامجه الانتخابي.

وقال بن فليس، عقب إيداع ملف الترشح لدى السلطة المستقلة للانتخابات، إنه سيدخل غمار الاستحقاقات الرئاسية ببرنامج انتخابي ذات طابع استعجالي.

وحسب بن فليس، يهدف برنامجه إلى إتخاذ اجراءات استعجالية على جميع المستويات.

وأضاف في ذات السياق أن أولوية برنامجه، تجاوز الأزمة الراهنة إعادة الشرعية للمؤسسات عن طريق الإنتخابات، واستحداث دستور جديد.

كما وعد بن فليس بتمكين القضاء من ممارسة مهامه بكل حرية، وتحرير الإعلام، على النحو الذي تقتضيه الدولة العصرية والحوكمة الحديثة.