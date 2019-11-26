بن فليس ينفي استئجاره “فيلا” من عائلة بوتفليقة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بن فليس ينفي استئجاره “فيلا” من عائلة بوتفليقة
بقلم أسماء.ع

فندت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر علي بن فليس، ما تم الترويج له مؤخرا في جريدة الكترونية وصفحات فايسبوك.

ووصفت المديرية، هذه الأخبار بـ”الإدعاءات المغرضة”، حيث نفت استئجارها فيلا من عائلة بوتفليقة أو من أي شخص.

وأوضحت مديرية حملة بن فليس، ببيان لها “لم تستأجر أية فيلا بغرض استغلالها كمديرية للإعلام والاتصال الرقمي أو كما سميت زورا كخلية الذباب الإلكتروني”.

وقالت المديرية، إن بن فليس يملك مقر رئيسي للحملة بالأبيار، ومقر لمديرية الإعلام في بن عكنون، المعروف لدى كل الصحفيين.

وجاء في البيان،”ليس من قيم وأخلاق بن فليس ولا مديرية حملته استهداف ناشطي الحراك أو مهاجمة المترشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=731842

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com