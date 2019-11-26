بن فليس ينفي استئجاره “فيلا” من عائلة بوتفليقة

فندت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر علي بن فليس، ما تم الترويج له مؤخرا في جريدة الكترونية وصفحات فايسبوك.

ووصفت المديرية، هذه الأخبار بـ”الإدعاءات المغرضة”، حيث نفت استئجارها فيلا من عائلة بوتفليقة أو من أي شخص.

وأوضحت مديرية حملة بن فليس، ببيان لها “لم تستأجر أية فيلا بغرض استغلالها كمديرية للإعلام والاتصال الرقمي أو كما سميت زورا كخلية الذباب الإلكتروني”.

وقالت المديرية، إن بن فليس يملك مقر رئيسي للحملة بالأبيار، ومقر لمديرية الإعلام في بن عكنون، المعروف لدى كل الصحفيين.

وجاء في البيان،”ليس من قيم وأخلاق بن فليس ولا مديرية حملته استهداف ناشطي الحراك أو مهاجمة المترشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية”.