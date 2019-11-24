بن فليس: 10 جمعات وأنا أخرج للحراك مع بناتي وأجلس مع الشعب

قدم المترشح للرئاسيات المقبلة، علي بن فليس، تحية كبيرة لأصحاب الحراك، وأكد أنه خرج للتظاهر 10 جمعات مع بناته المتزوجات وأولادهم، ولكنه تعب من الإنتظار.

وأضاف بن فليس، خلال تجمع شعبي في برج بوعريريج: “جلست مع الشعب بالمقاهي في أيام الحراك الأولى وأنا أقول، سبحانك يا مغير الأحوال، أسقطت علينا نظاما فاسدا”.

ودعا بن فليس الشعب لمواصلة مسيراتهم الشعبية، من أجل مراقبة الرئيس المقبل للبلاد.

وأكد المترشح، بأنه لم يخف القدوم إلى ولاية البرج، وبأنه يقبل رأي الجميع، المرحبين بالإنتخابات والرافضين لها.

وقال بن فليس، بأنه لم ينتظر حراك 22 فيفري لإعلان معارضته، لأنه ترشح ضد العصابة منذ سنة 2004.

مضيفا: “كنا نعاني من نظام مستبد وظالم، أين كانت العدالة والحكومة والأمن في يد واحدة، حتى أصبحنا مضحكة ومهزلة بين الدول”.

وهنا وعد المترشح للرئاسيات المقبلة، الشعب، بإلغاء الحوكمة في الإدارات والمؤسسات ومختلف قطاعات الدولة.

كما تحدث بن فليس عن أصحاب عقود ما قبل التشغيل، ودعاهم لتنظيم هيكل خاص يمثلهم، للتحاور معه في حال تم إنتخابه.

وأكد مترشح رئاسيات ديسمبر، بأنه سيفتح باب الحوار مع الجميع، كالتنظيمات والنقابات الجديدة، لإيجاد الحلول لكل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد.