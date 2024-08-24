بن قرينة: الجزائر لا زالت تتصدى للمؤامرات الخارجية وبعضها بأيادي جزائرية

قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، إنّ برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون. يهدف إلى الحفاظ على مكسب الأمن واستقرار الوطن ومؤسسات الدولة وبناء الجزائر الجديدة إجتماعيا، إقتصاديا وسياسيا.

وأضاف بن قرينة خلال تجمع له بمدينة بوفاريك ولاية البليدة. أن ما كرسه المترشح تبون ويريد أن يستكمله في المرحلة القادمة عن طريق التصويت عليه والتفاف الشعب حوله. عن طريق حزام وطني واقف في الصدمات والمؤامرات وكومندوس حكومي مؤهل يتكفل بالعمليات الخاصة لتشييد صرح الجزائر الجديدة المنتصرة على الفساد والبيروقراطية والمضاربة المنتصرة على الاحتكار والجهوية والتهميش، الجزائر المنتصرة لفلسطين والصحراء الغربية.

وأشار بن قرينة، إلى أنه ومن خلال برنامج المترشح تبون سنعمل على الحفاظ على مكسب الأمن والإنتصار لتحقيق التنمية الإجتماعية والرفاهية للمجتمع. حيث أن الجزائر لا زالت تتصدى بحزم وثبات للمؤامرات الخارجية وبعضها بأيادي جزائرية إتسخت مع ايادي معادية لاستقرار الجزائر. من أجل إفشال إرادة الجزائريين للتفرغ للتنمية الاقتصادية وتطلعات الشعب لرؤية بلاده دولة صاعدة في العالم . كما سيتم إعادة النشاط للولايات المتوقفة وإعادة العقار الصناعي لتحقيق النهضة السياسية والفلاحية والاقتصادية.