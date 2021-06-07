بن قرينة: الحجاب ظاهرة اجتماعية دخيلة على المجتمع الجزائري

تطرق رئيس “حركة البناء الوطني” عبد القادر بن ڤرينة، اليوم الإثنين، أثناء نزوله ضيفا على قناة النهار الى قضية تصريحه قبل فترة حول أن الحجاب ظاهرة اجتماعية دخيلة على المجتمع الجزائري والإنتقادات اللاذعة التي طالته

حيث وصف من هاجمه بأنهم “فارغين شغل”، وراح عبد القادر بن قرينة يسترسل في شرحه مجددا حول هذه القضية قائلا بأن الحجاب هو ظاهرة اجتماعية جديدة دخيلة على المجتمع الجزائري، والذي كان معروفا فيما سبق بالحايك والملاية ..الخ.

وواصل نفس المتحدث شارحا وجهة نظره، بأن تصريحه تم تأويله من طرف بعض الأطراف، حيث أنه كان يقصد شكل اللباس اي الحجاب، أما بخصوص

الستر والعفة فهذا واجب شرعي، ولا تنكره حتى المرأة الجزائرية غير المستورة وهو موجود حتى في القرآن الكريم.