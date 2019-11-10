بن قرينة: بعض المرشحين يستنسخون برنامجي.. وجزائر اليوم ليست جزائر قبل 22 فيفري

قال المرشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة بأن بعضا من المرشحين للإنتخابات الرئاسية المقبلة يقومون باستنساخ وأخذ الافكار من برنامجه الإنتخابي.

وأضاف بن قرينة خلال حلول ضيقا على منتدى جريدة الوسط اليوم “الغريب أنه قلنا سنخفظ ثمن السميد سمعنا أحد المترشحين قال سنخفضه.. قلنا سنخفظ في irg سمعنا أحد المترشحين قال نفس الكلام.. مزال الا عطلة الأمومة لم يقومو بنسخها عني”

وأكد بن قرينة بأن برنامجه الإنتخابي كان ثريا، كما أن توزيع هذا البرنامج الإنتخابي على النخبة الوطنية قد سمح بتسجيل عدة ملاحظات سيتم إضافتها.

وفي تعليق له عن الوضع السياسي الذي تم به البلاد قال بن قرينة بأن جزائر ماقبل 22 فيفري ليست هي الجزائر ما بعد هذا التاريخ.

وأشار إلى أن هناك شرعية جديدة و هي شرعية الشعب الجزائري و شرعية حراك 22 فيفري.