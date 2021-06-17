بن قرينة: من يطعن في مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية خائن وجاهل وعميل

وقال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية حول نتائج التشريعيات. إن حركته تقترح حوارا وطنيا، غير إقصائي. مؤكدا أن أمنيته تشكيل كوموندوس سياسي يخرج البلاد من أزمتها.

وشكر بن قرينة الشعب الجزائري على توجهه لصناديق الاقتراع،ـ ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الذي وفى بوعده بعدم التأثير في الانتخابات التشريعية، ولا أية جهة إدارية أخرى. وشكر محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وجميع مستشاريه على التعاون ومحاولة حل الإشكالات القائمة بدون كلل ولا ملل.

وقدم بن قرينة شكره لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي على تأمينه الانتخابات. ولمختلف أسلاك الأمن التي سهرت وتعبت لحماية التجمعات والمواطنين ورؤساء الأحزاب. ووصف بن قرينة من يطعن في مؤسسة الجيش والرئاسة بالخائن والجاهل والعميل.