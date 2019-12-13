بن قرينة: نحن القوة السياسة الأولى في البلاد والرئاسيات لم تفرز رئيسا للجزائر

قال عبد القادر بن قرينة المترشح للرئاسيات بأن استحقاقات 12 ديسمبر قد أثبتت أن حركة البناء الوطني هي القوة السياسية الأولى في البلاد.

وأضاف بن قرينة خلال الندوة الصحفية التي نظمها أن الإنتخابات الرئاسية لم تفرز أي مرشح لرئاسة البلاد، موجها تهنئته للمترشحين الأربعة الذين عملوا تحقيق مطالب الشعب الجزائري.

ودعا بن قرينة إلى ضرورة استكمال محطات استرجاع الشرعية لصالح الشعب الجزائري، مضيفا بأن البلاد لم تتطهر بعد من الفساد المالي والسياسي.

وتمنى بن قرينة أن توسع السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وجودها في باقي المراكز و المكاتب الإنتخابية على المستوى الوطني.