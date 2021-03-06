بن قرينة: نحن لا نكره أحدا من أبناء الجزائر إلا من خان الوطن

أكد رئيس حركة البناء الوطني، إن المسار الدستوري حقق لنا منذ انطلاقة الحراك، استرجاع الجمهورية من بين أنياب المخاطر.

وأورد عبد القادر بن قرينة، في تجمع شعبي له بباتنة، اليوم السبت: “نأمل إن يحقق لنا المسار الدستوري، برلمانا منتخبا ومجالس بلدية تمثيلية، بعيدا عن التوجيه والتزوير والتلاعب بأصوات الشعب”.

واستنكر بن قرينة، قيام البعض، بالسعي إلى تفكيك تماسك الجيش والشعب.

وكذا استهداف الجيش ونعته بشتى النعوت قصد التفريط في الاستقلال وبيع الوطن.

وأكد بن قرينة، إن حركة البناء الوطني، ستظل ثابتة على خط الشهداء وداعية للتجميع والوحدة والسلم.

مضيفا أن الحركة، لن تظمر إلا الخير لوطننا ولشعبنا قائلا: “نحن لا نكره أحدا من أبناء الجزائر إلا من خان الوطن والأمة”.

وتابع بن قرينة: “إن صناع الكراهية وتجار الأزمات والعابثون بأمن واستقرار الوطن، يكرهون كل شيئ جميل في الوطن”.

وأكد ذات المتحدث، إن الجيش سيظل حاميا للدستور ورافضا للطروحات الانتقالية غير الدستورية.