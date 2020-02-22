بن قرينة: هذا هو دافعي في خوض الانتخابات الرئاسية السابقة

كشف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، عن دافعه في خوض الانتخابات الرئاسية السابقة.

وجاء في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي، أن دافعه في خوض الانتخابات الرئاسية السابقة، هو حماية استمرار الدولة، والحفاظ على موروث الشهداء والتأكيد على الخيار الانتخابي، لأن الشعب الجزائري يجب أن يبقى هو الفيصل في السياسات والبرامج والرجال .

وجدد بن قرينة، ضرورة الحفاظ على هذا المكسب الغالي، بدءا بتكريس حق الشّعب في التظاهر وحرية التعبير.

بالإضافة إلى إعادة الثقة بين الشعب والدولة، واستكمال اهدافه الكبرى ومقاصده الأساسية في محاربه الفساد السياسي والاقتصادي، وتحقيق تحوّل سياسيّ وديموقراطي يؤسس لدولة القانون والمواطنة.

أما في الشق التنموي، طالب بن قرينة بتوفير فرص متكافئة للجميع في الرقي الاجتماعي والعيش الكريم، والمشاركة في الحياة السياسية بدون اقصاء.

وأضاف “لن يتأتى هذا لرجل واحد ولا لحزب واحد ولا لتيار واحد، وإنما يجب ان تتظافر فيه الجهود جميعها من اجل جزائر الجميع لأن الجزائر تحتاجنا معا وتسعنا جميعا”.