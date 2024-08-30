بن قرينة يبرز الأهمية التي يوليها المترشح تبون للشباب

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الجمعة، أن المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، عبد المجيد تبون، يولي أهمية كبيرة لفئة الشباب.

وأشار بن قرينة، خلال لقاء له بعدد من الشباب بحي “الحمري” في وهران، إلى الأهمية التي يوليها المترشح الحر عبد المجيد تبون للشباب باعتباره مستقبل البلاد.

وذكر بن قرينة، بما حققه عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى لصالح الشباب. خاصة من خلال استحداث منحة البطالة والتي تعهد خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بوهران مؤخرا، ضمن الحملة الانتخابية، برفع قيمتها إلى 20 ألف دج.

كما ذكر بن قرينة “بأهمية الإجراءات التي اتخذها عبد المجيد تبون خلال عهدته الأولى لتحفيز الاقتصاد الوطني. وتحقيق التنمية وتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين بما يسمح بدعم النشاط التجاري”.

ودعا بن قرينة المواطنين الذين التقاهم بالموقع السياحي لجبل “مرجاجو”، بأعالي مدينة وهران، إلى “التوجه بقوة الى مكاتب الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل والتصويت لصالح المترشح الحر، عبد المجيد تبون، لتمكينه من مواصلة جهوده في مسيرة بناء الوطن.