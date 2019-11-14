بن قرينة يدعو إلى تخصيص مسيرات الجمعة لمساندة أهل غزة

أدان رئيس حركة البناء الوطني، العدوان الصهيوني على غزة، ودعا الجزائريين إلى مزيد من التضامن مع الفلسطينيين، وتخصيص مسيرات الجمعة، لإظهار الغضب والاحتجاج.

ويتابع الحزب وببالغ الانشغال، تطورات العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني في غزة، والذي نتج عنه ارتقاء عشـرات الشهداء، حسب بيان له اليوم الأربعاء.

وقدم رئيس الحزب، عبد القادر بن قرينة، بإسمه وبإسم أعضاء حزبه، تحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة، على جاهزيتها وردها السـريع على العدوان الصهيوني حماية لأرواح الفلسطينيين.

ودعا أعضاء الحزب، الفصائل الفلسطينية إلى مزيد من التوحد وجمع الكلمة للتصدي للعدوان الصهيوني.

كما قدموا دعوة لشرفاء العالم، إلى فضح جرائم الاحتلال الصهيوني ودعم الفلسطينيين حتى تحرير بلدهم، محملين النظام العربي الرسمي تبعات موقفه المتخاذل.

ودعا أعضاء حركة البناء الوطني، مجلس الأمن الدولي، لإتخاذ مسؤولياته في حماية شعب أعزل يتعرض للإبادة من طرف قوة استعمارية غاشمة.

وفي الأخير، تقدم مرشح رئاسيات ديسمبر، نيابة عن أعضاء حزبه، بأحر التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني المجاهد ولعائلات وذوي الشهداء.