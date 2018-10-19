بن قرينة يدعو إلى طي ملف الذاكرة مع فرنسا

جدّد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، اليوم الجمعة، الدعوة إلى ضرورة طي ملفات الذاكرة مع المستعمر والانطلاق في علاقات ندية.

يتبادل فيها المصالح بعيد عن الفوقية أو الاملاءات أو الاشتراطات و دون التدخل في الشأن الداخلي أو خرقا للسيادة.

وفي كلمته التأطيرية خلال الدورة العادية الأولى لمجلس الشورى الوطني للحزب، عبر بن قرينة، عن رفضه بشكل قاطع المساس بالثوابت الوطنية والتلاعب بها واحتكارها، كما رفض المساس بالوحدة الترابية للجزائر.

من جانب آخر دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أحزاب الموالاة والمعارضة للجلوس على طاولة واحدة حفاظا على أمن واستقرار الوطن.

كما طالب بفتح حوار مجتمعي لا يقصي أحدا احتياطا و تصديا للتوترات المجتمعية والمخاطر الخارجية التي تترصد الوطن.