بن قرينة يدعو لتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين للرئاسيات

دعا رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، لتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين المقبولين في سباق الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد بن قرينة، خلال ندوة صحفية له، اليوم الخميس، بأنه مستعد للمناظرة مع فرسان إنتخابات 12 ديسمبر.

وأضاف ذات المتحدث، بأن برنامجه الإنتخابي كفيل بإخراج البلاد من الأزمة، والإستجابة لمطالب الحراك الشعبي.

وتابع بأنه عرض برنامجه، على خبراء ووسائل إعلام محلية وأجنبية منذ ما يقارب 19 يوم، لإثراء البرنامح الذي يرى بأنه يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.

وأكد بن قرينة، بأنه مستعد لأن يناضل من أجل البرنامج الذي يخرج الجزائر من أزمتها، ويستجيب لمطالب الحراك ويحارب بقايا العصابة والفساد المالي والسياسي.

ويرى رئيس حركة البناء، أن ضمان نزاهة الإنتخابات المقبلة، مرتبط بإستمرار الحراك الشعبي.

وأورد بن قرينة، أن نزاهة الإنتخابات، تأتي أيضا، بإلتزام السلطة الوطنية للإنتخابات بأدوارها، وهي لحد الآن مرضي عنها في الإستجابة لمطالبنا واحتجاجاتنا وانشغالاتنا.

وكذا بأن يهب الشعب بثورة سلمية نحو صناديق الإقتراع، وأن تستمر المؤسسة العسكرية بمرافقة الحراك، يضيف ذات المتحدث.

وتمنى بن قرينة، أن يتغلب الجميع على العقليات الأحادية التي مازالت تعشعش في الإدارة الجزائرية وأغلب مفاصل الدولة، لأن جزائر اليوم ليس جزائر ما قبل الحراك.