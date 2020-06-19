بن قرينة يستذكر الراحل الشيخ محفوظ نحناح

يصادف اليوم الجمعة 19 جوان، ذكرى رحيل الشيخ محفوظ نحناح مؤسس حركة مجتمع السلم “حمس”.

وكتب رئيس حزب حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، منشورا عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، قال فيه:

“تعود ذكرى وفاة الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله تعالى علينا بالقول تغيب جسده عنا و ليس وفاته – فهو حي فينا بروحه و أفكاره و توريثه و بركاته و أسراره .”

هذا، وأشاد بن قرينة باجتهادات المرحوم و بحبه و بروحانيته و بزهده و تضحيته و قدوته.

وأضاف ذات المتحدث، أن الشيخ نحناح لم يمنعه همه الوطني من التفاعل مع قضايا الأمة والمنافحة عنها،

و كانت قضيته المركزية هي القضية الفلسطينية بلا ريب و لا شك و لربما كانت القضية الوحيدة التي لا يناور في اتخاذ المواقف الصريحة تجاهها بل والاعمال الساندة لها.

وفي الأخير، ترحم بن قرينة على الشيخ محفوظ نحناح و رفيقه محمد بوسليماني و اخوانه الذين ثبتوا على ما الزم نفسه به و مات عليه.