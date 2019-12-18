بن قرينة يطالب تبون بالإفراج عن بورقعة ومساجين الحراك

الوطني
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بن قرينة يطالب تبون بالإفراج عن بورقعة ومساجين الحراك
بقلم مصطفى.ق

طالب المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بالإفراج عن موقوفي ومساجين الحراك.

وقال بن قرينة، في تعليق نشره على صفحته الرسمية في “فايسبوك”، إنه يأمل أن “تتغلب الحكمة على أي إرادات أخرى لا قدر الله”.
وأوضح رئيس حركة البناء أن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون سيقوم غدا بمراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية، فيما ينتظر الكل تجسيد تعهدات حملته الانتخابية في خطاب التنصيب.


وأضاف بن قرينة أنه خارج تلك التعهدات، فإن يطلب من الرئيس الجديد إقرار إجراءات طمأنة بإطلاق سراح المعتقلين وتلبية مطالب الحراك.
وشدد بن قرينة أنه ينبغي أن يكون على رأس من يتمنى إطلاق سراحهم هو المجاهد الرائد لخضر بورقعة، إلى جانب كل مساجين الحراك.
وأضاف المترشح السابق للرئاسيات بالقول أنه يشترط في مطلبه ذلك أن يقتصر على من لم يتآمروا على سلطة الدولة ولم يطعنوا في مؤسساتها الدستورية الحيوية ولم يسرقوا أموال الشعب لم يفسدوا الحياة السياسية.
وختم بن قرينة منشوره بالقول أن تلك المطالب كان ينوي تحقيقها في أول يوم بعد تنصيبه “لو كنت رئيسا للجمهورية”.


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