بن قرينة يعد بفتح حوار شامل لتعزيز الوحدة الوطنية

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بن قرينة يعد بفتح حوار شامل لتعزيز الوحدة الوطنية
بقلم خالد دحماني

وعد المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة، أنّه سيفتح حوار شامل بهدف تعزيز الوحدة الوطنية.

وخلال المناظرة التي جمعت المترشحين الخمس لرئاسيات الـ12 ديسمبر المقبل، اليوم الجمعة.

صرّح بن قرينة: “الشعب أعطى درسًا لمن كان يصفق للخامسة وفخامة الرئيس ما أوصلنا لسجن العصابة”.

متابعًا: ” لم أكن خادمًا للفخامة عندما كان البعض يفعل ذلك، ومازلت مع الحراك،  الذي لازال يبحث عن مطالب أخرى ستوصل الشعب لحكم نفسه”.

مواصلًا: “نرى أنّ حل الأزمة هوى النهج الدستوري والتوجه نحو مكاتب الإنتخابات

مضيفًا: “سأفتح مجال الحوار مع معارضي الإنتخابات بعد إنتخابي لتعزيز الوحدة الوطنية”.


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