بن قرينة يقترح اعتماد ميثاق الشرف الانتخابي للحفاظ على النزاهة

قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن مصالحه اقترحت اعتماد ميثاق الشرف الانتخابي للحفاظ على نزاهة الانتخابات.

ودعا، بن قرينة، إلى إطلاق حوار اجتماعي واقتصادي يناقش تحديات المرحلة وانعكاساتها، ولاقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها.

وأكد المتحدث على ضرورة مواصلة الحوار السياسي بشكل واسع ومستمر، بهدف تحقيق تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز تلاحمها بمختلف مؤسسات الجمهورية.

ومن شأن الحوار –يضيف بن قرينة-، تحقيق التوافق والتكامل على المصالح العليا للبلاد.

وأضاف رئيس الحزب، أن مصالحه تعمل على إطلاق تحالف انتخابي قوي من الأحزاب والشخصيات والمجتمع المدني لخوض الاستحقاقات القادمة.