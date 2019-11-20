بن قرينة يكرم المرأة التي تعرضت للإعتداء بعد رفعها صورته في بومرداس

كرم اليوم مرشح الرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، المواطنة المدعوة، نبيلة عطاء الله، بعد تعنيفها من قبل مواطنين ببومرداس، بسبب رفعها صورة مساندة له.

وفي لقاء بمقر مداومته بدالي ابراهيم، وصف بن قرينة، معنفي هذه الأخيرة، باللئيمين، مؤكدا أن الرجل الحقيقي لا يتعدى على امرأة.

وأضاف “أي لئم أكبر من هذا، امراة معزولة تعبر عن رأيها، يتم تعنيفها من طرف من يدعون الحرية”.

وأعاب بن قرينة على الأحزاب لم تقم بإصدار أي بيان تنديدي، جراء هذا الفعل المعزول، والذي يمكن أن يحدث لأي مناضل أو مساند لمرشحي الرئاسيات.

وأضاف “أحببنا أن يكون حق للانسان في الجزائر كدفاعهم عن حقوق كلابهم وقططهم”.

وأكد بن قرينة أن الحراك فقد بوصلته، وأهدافه التي خرج من أجلها ملايين الجزائريين في الأسابيع الأولى.

وأورد “جزء من اللذين هم ضد الانتخابات، الذين ضاعت منهم الامبراطوريات المالية وضاع منهم من كانوا يمولونهم، وضاعت منهم الحماية، وهم نفسهم الذين تعدوا على نبيلة عطاء الله”.