بن قرينة ينتقد ويرفض موقف فرنسا بدفع الفدية للإرهاب وإطلاق سراحهم

عبر رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، عن رفضه القاطع للصفقة التي عقدتها السلطات الفرنسية والمتمثلة في إطلاق سراح إرهابيين ودفع فدية مالية معتبرة مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن أوروبيين.

وكتب رئيس حركة البناء الوطني منشورا عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، وقال فيه :”لقد حذرنا في تدوينة سابقة بتاريخ 10 أكتوبر 2020 ، أن عملية إطلاق سراح المئات من المساجين من الجهاديين،

ممن أدينوا في عمليات إرهابية أو اشتبه بهم الانتماء إلى جماعات مسلحة إرهابية في مالي، وبإيعاز من جهات أجنبية، في إطار صفقة الإفراج عن ناشطة فرنسية في العمل الإنساني ورهينتين إيطاليتين، تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الجزائري على حدودها الجنوبية وعلى دول الساحل والصحراء.”

وأضاف بن قرينة:”هاهي مخاوفنا تتأكد بعد أن أقدمت اليوم مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية على اعتقال أحد الإرهابيين بولاية تلمسان الذين تم إطلاق سراحهم بموجب هذه الصفقة.”