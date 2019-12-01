بن قرينة: 10 ملايير قرض “للبراني” للاستثمار بالأراضي الجزائرية

تعهد المترشح عبد القادر بن قرينة، اليوم الأحد، بإنشاء شباك موحد للاستثمار او الامتياز الزراعي .

وأوضح بن قرينة، من بسكرة، أن الفلاح الجزائري، يواجه عراقيل في الحصول على الاوراق والعقود لأجل 5 هكتارات.

وأضاف المتحدث، أنه إذا لم ينجح في فلاحة أرضه بغضون 5 سنوات تنزع منه.

وأشار بن قرينة،إلى أن أشخاص آخرين من بلدان أخرى،يأخذون 50 ألف هكتار من أراضي سقيت بدماء الجزائريين بـ10 ملايير قرض.

مضيفا أن هذا المستثمر يأخذ أوراقه بسهولة ودون عراقيل.

وذكر المتحدث، أن هؤلاء يعملون ضد مصلحة البلاد، من أجل استمرار الاستيراد.