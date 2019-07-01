بن مسعود: “إعادة النظر في القوانين المسيرة لقطاع الصناعة والحرف”

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، على ضرورة إعادة النظر في المراسيم والقوانين التنظمية المسيرة لقطاع الصناعة والحرف.

وحسب موقع “الإذاعة الجزائرية”، أوضح الوزير، خلال افتتاحه لأشغال الجمعية العامة العادية للغرفة الوطنية بزرالدة، أن هذا الإجراء، من شأنه إعادة الاعتبار للحرفي، وإعطائه مجالا اكبر لإبراز مختلف مواهبه وإمكانياته الحرفية.

وكذا إعطاء مجال أوسع للغرفة الوطنية والغرف المحلية للمبادرة واللامركزية أكثر في اتخاذ القرار .

وأضاف بن مسعود، أنه قد تم إعطاء تعليمات لإعادة النظر في المراسيم المسيرة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف.

كما طالب الوزير من الحرفيين، المشاركة في مختلف التظاهرات والأنشطة الصيفية، لأجل تعزيز وترقية المنتوج الحرفي في الجزائر.