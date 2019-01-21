بن مسعود: الجلسات الوطنية للسياحة فرصة لتقييم انجازات القطاع

اعتبر وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليوم الإثنين، أن الجلسات الوطنية للسياحة فرصة للوقوف على أهم انجازات القطاع.

وذلك لدى إشرافه عل افتتاح هذه الجلسات، التي تحمل شعار “السياحة المستدامة مستقبل واعد”.

وأعرب بن مسعود عن ارتياحه الكبير للحجم الهائل للإستثمارات المنجزة في القطاع، وذلك بفضل التسهيلات الكبيرة التي أقرتها الدولة.

ويرى الوزير أن هذه الانجازات ستساهم بلا شك في المستقبل القريب، على كسب رهان الجودة والتنافسية.

كما ركز بن مسعود على وجوب عصرنة قطاع السياحة، تماشيا مع المتطلبات الجديدة للسياحة العالمية.

وأكد الوزير أن القطاع يعمل على تمكين أكبر عدد من المواطنين، من قضاء عطل مريحة في الجزائر.

وذلك من خلال خلق علاقات شراكة، وإبرام اتفاقيات مع قطاعات لها صلة بالنشاط السياحي، لتطوير القطاع.

وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية أبرز بن مسعود، أن هذا النشاط يساهم بدوره مباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت الوزير بأن قطاعه يعمل في إطار رؤية استشرافية لآفاق 2035 ، لأجل تطوير القدرة التنافسية والمقاولاتية، وإنشاء مناصب شغل والمساهمة في التصدير.