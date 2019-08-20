بن مسعود: هذه هي الأقطاب السياحية الجديدة في الجزائر

تحضر الحكومة لمشروع يقضي بتقسيم المناطق السياحية في الجزائر إلى أقطاب كل حسب اختصاصها و طبيعتها

وقال وزير السياحة و الصناعات التقليدية خلال زيارته لولاية الشلف بأن هذا المشروع يكون من خلال عمل مشترك بين عدة وزارات

وأكد بن مسعود بأن مصالحه بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني أبرمت اتفاقية لخلق أقطاب سياحية بامتياز.

وسيضم هذا التقسيم الجديد كل من ولاية بومرداس للسياحة الشاطئية و الطارف للسياحة الريفية.

وستضاف حسب ذات المتحدث ولاية أدرار كقطب للسياحة الصحراوية، وقطب النقش على الأحجار الكريمة بتمنراست.

وبخصوص مناطق التوسع السياحي أكد بن مسعود بأن كل الإشكاليات و العراقيل سيتم رفعها

كما كشف ذات المسؤول عن أغلفة مالية ضخمة خصصتها الدولة لتهيئة هذه المناطق لمضاعفة فرص الاستثمار.

وبخصوص ولاية الشلف كشف بن مسعود بأنه تم تخصيص 26 مشروع سياحي يوفر7ألاف سرير خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

بالموازاة مع ذلك أكد بن مسعود بأن الدولة سترافق كل المستثمرين لإعطائهم كل التسهيلات في كل مراحل الإستثمار