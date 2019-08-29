بن مسعود يعاين هياكل فندقية ومشاريع سياحية بوهران

أشرف وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته الى ولاية وهران على معاينة بعض الهياكل الفندقية والمشاريع السياحية.

أين إستهل خرجته بوضع حجر الاساس لمشروع انجاز فندق اربعة نجوم تقدر طاقة استيعابه بـ 120 غرفة و264 سرير حددت مدة انجازه ب 24 شهرا.

ليقوم بعدها بزيارة معرض لمنتوجات بعض الحرفيين بدار الصناعة التقليدية بحي الصباح.

ووقف من خلال الاحتكاك بظروف عملهم على مستوى ورشاتهم على انشغالاتهم المتمثلة اساسا في توفير المادة الاولية ومحاربة التقليد الذي يعاني منه منتوج الصناعة التقليدية.

خصوصا ما تعلق بالحلي اين اكد وزير السياحة انه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة، الجمارك والمالية من خلال انشاء لجنة تحقيق ووضع مشروع قانون اومرسوم تنفيذي لحماية الصناعة التقليدية.

فيما حرص على ضرورة مشاركة الحرفيين ومرافقتهم في وضع بعض اللمسات الخاصة بهم لتزيين القرية المتوسطية.

لدعمهم وتشجيعهم على الرفع والتعريف بالصناعات التقليدية المتنوعة التي تزخر بها الجزائر باختلاف ربوعها.

فيما اوضح في سياق تقربه من الحرفيين ان الهيكل الاداري البيروقراطي عرقل سيرورة الصناعات التقليدية.

حيث سيتم فتح ورشات جديدة للاستجابة لمطالب الحرفيين حسب ابداعاتهم، ليعرج في اخر نقطة له لتدشين الحديقة البحرية الواقعة بمنطقة كريشتل.

وورغم اعجابه باكبر مشروع سياحي وترفيهي على مستوى الواجهة البحرية الشرقية لوهران يضم العابا مائية بمعايير دولية.

تبقى الاسعار المحددة ب 3 الاف دج لفئة الكبار و1500 دج للصغار مع التقيد بضرورة اقتناء الاكل والشرب من المنتزه مبالغ فيه.

الامر الذي يستدعي مراجعتها واعادة النظر فيها لتصبح متنفسا للعائلات الباحثة عن الترفيه.

وزير السياحة عبد القادر بن مسعود وفي رده عن مجانية الشواطئ وتعليمات الوزارة الوصية التي ضربت عرض الحائط خلال موسم الاصطياف.

بعد فرض بعض الاشخاص لمنطقهم باحتلال معظم الشواطئ نفى تسجيل اي حالات.

مؤكدا انه تم خلال هذا الموسم اتخاذ اجراءات صارمة للتقليل من حجم الفوضى التي عرفتها خلال المواسم الماضية واصفا مويم الاصطياف لعذه السنة بالهادئ والناجح.

